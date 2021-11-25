توجيهات جديدة من محافظ القاهرة لمواجهة الأمطار

شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء باستمرار رفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار، خلال فصل الشتاء، والتعامل الفوري مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة، مع ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنبًا لوقوع أزمات مع ربط كافة غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفوري مع أي طارئ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ القاهرة لمتابعة تنفيذ الخطة الشاملة التي وضعتها المحافظة لمواجهة الأمطار والسيول وشارك فيه نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ومسئولو شركات المياه والصرف الصحي وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة التنسيق بين هيئة النظافة والصرف الصحي ورؤساء الأحياء للتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة والتأكد من صلاحيتها مشيرًا إلى أن هذا العام شهد تنفيذ 3500 بالوعة صرف أمطار وجارى إنشاء 1300 بالوعة جديدة بالتعاون بين شركة الصرف الصحي وجهاز التعمير.

كما طالب محافظ القاهرة بدارسة إقامة خزانات أرضية جديدة لاستيعاب مياه الأمطار بعدد من مناطق القاهرة مشيرًا إلى أنه تم الإنتهاء من إنشاء خزانات الأمطار فى بعض مناطق الأوتوستراد ومدينة نصر.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة زيادة معدات التعامل مع الأمطار وخاصة الشفاطات على المحاور المرورية ومنازل ومطالع الكباري، ورفع كفاءة الشفاطات التابعة للأحياء، والتنبيه على عمال النظافة بالحرص على نظافة بالوعات الأمطار وعدم إلقاء القمامة والأتربة بها.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة وضع خطة محكمة للانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ للتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع من خلال التنسيق بين الإحياء وفروع شركة الصرف الصحي وشركة مياه القاهرة وهيئة النظافة والحماية المدنية والمرافق، وتنفيذ خطة المحافظة التي تم وضعها لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، والتأكد من صيانة الشفاطات المتوافرة بالأحياء لتسهيل إزالة أي تجمعات مائية بما لا يؤثر على انتظام الحركة المرورية أو غلق الشوارع، مع أهمية التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان للاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى خاصة بأماكن تجمع المياه.

كما أكد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة جاهزية محطات الصرف الصحي من حيث تشغيلها ورفع كفاءتها وصيانتها الدورية، مع التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري نحو اتخاذ إجراءات تطهير مخرات السيول والمتابعة الدورية لرفع أي مخلفات بها أولًا بأول بالتنسيق مع الأحياء الموجودة بها مخرات (حلوان والمعصرة والتبين وطرة والمعادي و١٥ مايو ) والتأكد من استعدادات تلك المخرات لاستقبال السيول المتوقعة حال حدوثها، والتنسيق مع مسئولي الإنارة المركزية ومسئولي الإنارة بالأحياء لمراجعه الأسلاك والكابلات المكشوفة وسرعة تغطيتها حرصًا على حياة وسلامة المواطنين والتنسيق مع شركات الكهرباء لعزل أكشاك الكهرباء والتأكد من إغلاقها بإحكام.