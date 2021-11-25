رئيس الأسقفية يلتقي مطران القدس للكنيسة اللوثرية

أقباط وكنائس
اللقاء
اللقاء
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التقى الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية اليوم المطران سني إبراهيم عازر، مطران القدس للكنيسة اللوثرية، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، بحضور أرشيدياكون عماد باسيليوس رئيس مجلس القساوسة.

ورحب رئيس الأساقفة بمطران الكنيسة اللوثرية في مصر، مؤكدًا الروابط التي تجمع الكنيستين ككنائس مصلحة.

وأشار رئيس الأساقفة إلى إن إبروشية مصر للكنيسة الأسقفية كانت جزءًا من إقليم القدس والشرق الأوسط قبل أن يتأسس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الذي يضم عشرة دول ومقره في مصر من جانبه. 

وأعرب المطران اللوثري عن محبته للكنيسة الأسقفية وعن عمق العلاقات التي تجمعه بالمطران حسام ناعوم مطران الكنيسة الأسقفية بالقدس موجهًا الدعوة لرئيس الأساقفة لزيارة الأراضي المقدسة.

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