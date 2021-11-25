تمكين المرأة اقتصاديا.. ندوة للمجلس القومي في كفر الشيخ

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نظم فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ ندوة بعنوان “تمكين المرأة اقتصاديا في ظل عصر التحول الرقمي”، تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ.

جاء ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات ومحافظة كفر الشيخ، وفق توجه الدولة نحو التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة  لدفع عجلة التنمية.

ونفذت الندوة وزارة الاتصالات بإشراف المهندسة هدى دحروج، رئيس الإدارة المركزية وبتنسيق، والدكتورة هالة نصر، عضو فرع المجلس القومي للمرأة.

وأشادت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، بالتعاون المثمر بين فرع المجلس والوزارة، مشيرة إلى الدور الذي يقوم به فرع المجلس من دعم للمرأة في شتى المجالات، وأهمية دعم المرأة اقتصاديا وذلك اعتمادها على التكنولوجيا الحديثة لتحقيق المزيد من التقدم والتنمية للمجتمع.

وأضافت شاكر أن الندوة تناولت أهمية تمكين المرأة اقتصاديا ودور الرقمنة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في مساعدة السيدات في العديد من المجالات، وتم التطرق إلى العديد من المحاور أهمها التعريف لمبادرة قدوة تك والتسويق الرقمي وأهميته في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريبات المختلفة التي تقدمها، وتم التطرق إلى الشمول المالي بالإضافة إلى التحدث حول الاستخدام الأمن للإنترنت وكيفية مواجهة المخاطر الناتجة عنه، والتعرف على الطرق المختلفة لحماية الحسابات والصفحات وغيرها من الأمور التي ترتبط بوجود الانترنت.

 

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