موعد مباراة الأهلي وسموحة اليوم في الدوري والقنوات الناقلة

مباراة الأهلي وسموحة، انطلقت منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، الذي يشهد صراعا ومنافسة كبيرة منذ بدء هذا الموسم، ومع مرور 5 جولات.

مباراة الأهلي وسموحة

ويترقب جمهور الكرة المصرية وعشاق المارد الأحمر مباراة الأهلي وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز، آملين في مواصلة الصدارة والابتعاد والضغط على أقرب المنافسين.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

وتنطلق مباراة الأهلي وسموحة اليوم الخميس، الموافق الـ25 من نوفمبر 2021، في تمام الرابعة عصرا على استاد الأهلي والسلام في نمافسة صعبة على الفريقين.

ظروف مباراة الأهلي وسموحة

ويأمل بيتسو موسيماني بمباراة الأهلي وسموحة المقررة اليوم في مواصلة نتائجه الجيدة مع الفريق والخروج بنتيجة إيجابية، بينما يتمنى أبناء الإسكندرية تحقيق نتيجة إيجابية.

تفاصيل مباراة الأهلي وسموحة

وتأتي مباراة الأهلي وسموحة اليوم في ظرف صعبة، حيث خسر المارد الأحمر في مباراتهما الأخيرة بهدفين لهدف وكان أحد أسباب خسارة مسابة الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسموحة

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت مالكة حقوق البث الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز عن نقل مباراة الأهلي وسموحة ضمن مباريات الجولة السادسة.

غيابات مباراة الأهلي وسموحة

ويغيب عن مباراة الأهلي وسموحة عمرو السولية بسبب حصوله على الإنذار الثالث في مباراة غزل المحلة الأخيرة، بينما يغيب الثنائي علي معلول وحسام حسن للإصابة.

ترتيب الدوري قبل مباراة الأهلي وسموحة

ويتصدر المارد الأحمر مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الأهلي وسموحة برصيد 15 نقطة من فوز بـ5 مباريات، ويأمل في مواصلة الانتصارات.