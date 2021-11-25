وزير الرياضة يعين زوجة الراحل علاء علي ويخصص معاشا لأبنائها

قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تعيين زوجة لاعب الزمالك الراحل علاء علي بحدى أندية مدينة 6 أكتوبر، وتخصيص معاشا شهريا لأبنائهما، مساويا لما يتقاضاه اللاعبون القدامى.

علاء علي يتصدر جوجل

وتصدر الراحل علاء علي اليوم الخميس تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب قرار وزير الرياضة الذي أكد على دعم الوزارة المتواصل لأبنائها الرياضيين، حرصًا من وزارة الشباب والرياضة على القيام بدورها المجتمعي ودعما منها لجميع فئات المجتمع.

تعيين زوجة علاء علي

وعينت وزارة الشباب زوجة علاء علي بنادي "النادي" بالسادس من أكتوبر، لى جانب صرف معاش شهري باسم اللاعب الراحل، على أن يكون نفس القيمة المالية التي يحصل عليها قدامى اللاعبين.

رحيل علاء علي

ورحل لاعب الزمالك السابق علاء علي نجم عن عالمنا يوم 11 نوفمبر من عام 2019، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، حيث أصابه ورم خبيث بالمخ وأجرى عملية جراحية قبل أن يغادر الحياة.

معلومات مهمة عن علاء علي

بدأ علاء علي مسيرته الكروية ناشئا في نادي الزمالك ولعب له من عام 2007 حتى عام 2012، ثم انتقل إلى الجونة لمدة موسم على سبيل الإعارة، وانضم لتليفونات بني سويف.

أندية لعب لها علاء علي

وانتقل النجم علاء علي إلى سموحة موسمي 2014 و2015، وطلائع الجيش في موسم 2016، ووادي دجلة في موسم 2017 ثم النادي المصري في الموسم قبل الماضي، واختتم مسيرته الكروية في بتروجت.