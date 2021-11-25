عادل حمودة ينعى الإعلامية الكبيرة منيرة يوسف.. ويتقدم بالعزاء لأسرتها

نعى الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، الزميلة الإعلامية منيرة يوسف كبيرة مذيعات إذاعة "الشباب والرياضة" والدة مريم سميح الزميلة بقسم الفن ومذيعة قناة "الأهلي" الفضائية.

وتقدم "حمودة"، بالعزاء إلى أسرة الفقيدة، ودعا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

يذكر أن الإعلامية منيرة يوسف من أبرز مذيعات شبكة الشباب والرياضة، حيث شغلت منصب مدير عام وكبير مذيعي إذاعة الشباب والرياضة، وقدّمت برامج إذاعية عدة، أبرزها “غلطة عمر”، و"بسمة أمل" و"بصراحة".