موعد انطلاق احتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر اليوم

افتتاح طريق الكباش، يترقب المشاهدون في مصر وكافة أنحاء العالم الحفل الكبير الذي تنظمه جمهورية مصر العربية، والذي يعيد الأذهان لى أهمية مصر التاريخية، وعظمة حضارتها الفرعونية.

احتفالية افتتاح طريق الكباش

ويتساءل الكثيرون عن موعد انطلاق احتفالية افتتاح طريق الكباش والمقرر اليوم الخميس، من أجل مشاهدة عظمة القدماء المصريين، ومشاهدة عظمة الأجداد، وإبداع الأبناء على أرض مصر.

موعد انطلاق احتفالية افتتاح طريق الكباش

وكشفت وزارة السياحة والآثار عن موعد انطلاق احتفالية افتتاح طريق الكباش والتي تنطلق تحت عنوان "الأقصر.. طريق الكباش" والمقرر لها اليوم الخميس في تمام الساعة الـ7:30 مساء بتوقيت القاهرة الـ8:30 بتوقي مكة المكرمة.

احتفالية افتتاح طريق الكباش حدث عالمي

وأوضحت الوزارة أن حدث احتفالية افتتاح طريق الكباش يترقبه العالم أجمع، حيث من المتوقع أن يلقى اهتماما كبيرا من وسائل الإعلام العالمية، وأضافت الوزارة: "انتظرونا.. في هذا الحدث الذي ينتظره العالم".

عرض احتفالية افتتاح طريق الكباش

وتجسد احتفالية افتتاح طريق الكباش ما كان يقوم به القدماء المصريون منذ أكثر من 5 آلاف خلال "عيد الأوبت" في قلب طريق الكباش الفرعوني المنتظر افتتاحه خلال الأيام المقبلة رسميًا، على الهواء مباشرة بأيادي أحفاد الفراعنة، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

انطلاق احتفالية افتتاح طريق الكباش

وتنطلق احتفالية افتتاح طريق الكباش من مدينة الأقصر مساء اليوم حيث أنهت الحكومة المصرية استعدادتها الأخيرة لاستقبال الحفل الذي يأتي تحت رعاية الحكومة المصرية.

احتفالية افتتاح طريق الكباش وأماكن المشاهدة

وخصصت أماكن للحضور المتوقع ان يكون كبيرًا، حيث سيجمع عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ونواب البرلمان، إضافة إلى وجود سفراء من دول عربية وأجنبية، ووسائل الإعلام الأجنبية بشكل ضخم، وكل وكالات الأنباء العالمية والعالم لمتابعة احتفالية افتتاح طريق الكباش المرتقبة.