ارتفاع إصابات كورونا حول العالم لأكثر من 259.2 مليون حالة

أفادت بيانات جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، اليوم الخميس، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى 259 مليونا و465 ألفا و36 حالة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ "وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.