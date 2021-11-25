الزراعة: متابعة دورية لمنظومة توزيع الاسمدة

في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لكل قطاعات الوزارة المعنية لمتابعة منظومة توزيع الأسمدة

اطلقت الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملة اليوم الواحد للمرور على جميع مديريات الاصلاح الزراعي بجميع محافظات الجمهورية، والجمعيات التابعة لها.

واشار الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة، إلى إنه تم المرور حتى الآن على مديريات الإصلاح الزراعي في محافظات الجيزة والقليوبية وأسوان والاقصر والاسماعيلية واسيوط لمتابعة منظومة توزيع الأسمدة والتأكد من توافرها وتسهيل إجراءات صرفها للمزراعين

واوضح الفولي، إنه ‏تم التوجيه، بسرعه الصرف للمستحقين، وتحويل الصرف للجمعيات الاقل رصيد، فضلا عن التنسيق بين مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات لتحويل الصرف لمنتفعي الائتمان حال وجود عجز لديها في الأسمدة وذلك في إطار التنسيق والتعاون التام بين قطاعات الوزارة المختلفة من أجل خدمة المزارعين