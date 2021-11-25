تليفونات بنى سويف يتأهل للدور الرابع في كأس مصر على حساب الفيوم

حقق الفريق الكروى الأول بنادي تليفونات بنى سويف فوزا بنتيجة 4/2 بركلات الترجيح على ضيفه الفيوم بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب الآسيوطي سبورت ضمن منافسات الدور الثالث ببطولة كأس مصر وذلك عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.



التليفونات بقيادة مديره الفنى كرم جابر خاض المباراة بتشكيل مكون من أحمد معوض واسلام مصطفى وأحمد ناصر وأحمد الزيني وعبد الرحمن يوسف وإبراهيم قابيل وحسام حسن وحسن محمد ومحمد أوشا وعبد الله عاشور وأيمن ندا.



فيما لعب الفيوم بقيادة مديره الفنى سعيد صبحى المباراة بتشكيل مكون من اسلام عماد واسلام لمونة وحمادة محمد ومحمود شمايكل ومحمد عامل وكناريا والسيد لطفى وديبموا الافريقي وأحمد صالح وعبد المعطى محمد وأحمد محمد.

وانتى المباراة طاقم تحكيم مكون من حسام عزب حجاج وعاونه عبد العزيز محمد ووليد عبد الطيف وجبل السيد حكما رابعا ومحمد فاروق مراقب حكام.



وكان تليفونات بنى سويف قد تأهل للدور التمهيدي الثالث بعد فوزه على طامية، فيما كان الفيوم قد تأهل على حساب بنى سويف.