موانئ بورسعيد تتداول 16 سفينة وتفرغ 3494 طن رخام

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقبل ميناء غرب بورسعيد للسفينة ZAMZAM وجنسيتها توجولية، ويبلغ طولها 98 مترا والغاطس 6 أمتار، وذلك لتفريغ 3494 طن رخام بالميناء، حسب بيان أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وذكرت أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 16 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات، وخروج سفينتين، وتواجد 3 سفن على الأرصفة، ومن المنتظر وصول 4 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات أخرى، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة.

ويجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.

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