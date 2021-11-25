المفوضية الأوروبية تعتمد اجراءات لزيادة رأس مال الشركات

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل عن اعتماد مجموعة من الإجراءات لتحسين قدرة الشركات على زيادة رأس المال عبر الاتحاد الأوروبي والتأكد من حصول الأوروبيين على أفضل الصفقات لمدخراتهم واستثماراتهم.

و بعد عام واحد من خطة عمل اتحاد أسواق رأس المال لعام 2020، تفي المفوضية بالتزاماتها، وتقترح تدابير لتعزيز أسواق رأس المال الأوروبية،و سيساعد هذا على التعافي الاقتصادي لأوروبا من أزمة كوفيد 19 فضلًا عن تعزيز التحولات الرقمية والأخضر.

و بالإضافة إلى ذلك، قدمت المفوضية بيانًا يحدد الإجراءات التي ستتخذها العام المقبل لتحفيز السوق. وتضمنت المقترحات حصول المستثمرين على وصول أفضل إلى بيانات الشركة والتداول، كما ستشجع الإجراءات على الاستثمار طويل الأجل وتجعل بيع صناديق الاستثمار عبر الحدود أسهل وأكثر أمانًا.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إنه وبشكل عام، ستعمل المقترحات الجديدة على ربط شركات الاتحاد الأوروبي بالمستثمرين بشكل أفضل، وتحسين وصول الشركات إلى التمويل، وتوسيع فرص الاستثمار لمستثمري التجزئة، وزيادة تكامل أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي.