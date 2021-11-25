بث مباشر.. فعاليات حفل افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر

انطلقت قبل قليل فعاليات حفل افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر، حيث يعتبر حدثا عالميا ضخما لجمهورية مصر العربية.

ونستعرض معكم في السطور التالية بث مباشر لانطلاق فعاليات حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر.

بث مباشر طريق الكباش

يمكن مشاهدة فعاليات حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر عن طريق الرابط التالي اضغط هنا.

معلومات عن فعاليات حفل افتتاح طريق الكباش

يبدء الموكب بعزف الأوركسترا الفيلهارموني تحت قيادة المايسترو نادر عباسي للموسيقى الفرعونية، مع إعادة إحياء أنشودة آمون بنفس الكلمات الفرعونية.

ومن المنتظر أن يشارك الفنان محمد حماقي في الاحتفال من خلال أغنية ترحيبية بزوار الأقصر، حيث ستتم إذاعة الأغنية بالتزامن مع فقرة راقصة من سوق سافوي.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، خلال بيان، أن احتفالية طريق الكباش بها العديد من المميزات، ويأتي في مقدمتها حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يدل على أن رئيس مصر يحافظ على هذه الآثار ويصونها.

وأشار إلى أن العالم بأكمله ينتظر الاحتفالية العالمية من خلال افتتاح طريق الكباش مساء اليوم عن طريق حضور أكثر من 3 آلاف من ممثلى الدول ووسائل الإعلام الدولية.