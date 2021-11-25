ملخص مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز

نقدم لكم ملخص الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز، حيث حقق الزمالك فوزًا مهمًا ضمن مشواره في الدوري المصري الممتاز بالجولة السادسة.

ملخص مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تشكيل الأبيض لمواجهة سيراميكا ضمن مواجهات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء- محمود حمدي الونش - محمد عبدالشافي- حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد- إسلام جابر- أحمد سيد زيزو- مصطفى فتحي- أحمد فتوح.

خط الهجوم: عمر السعيد.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد أبوجبل، محمد عبدالغني، عبدالله جمعة، حمزة المثلوثي، محمود عبدالعزيز،يوسف أوباما، امام عاشور، محمد اوناجم، سيف الدين الجزيري. واستبعد الجهاز الفني كلا من أيمن حفني، وأشرف ب شرقي.

بداية المباراة.

الدقيقة 5: تبادل للكرة بين لاعبي الزمالك.

الدقيقة 40: الهدف الأول لصالح الزمالك بأقدام مصطفى فتحي.

نهاية اللقاء.

وفي المجمل العام شهدت المباراة منافسة قوية بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا، ولكن كان الاستحواذ الأكبر لنادي الزمالك، حتى تسديد الهدف الأول، وظلت المباراة مقفولة من جانبي الفريق إلى نهايتها.