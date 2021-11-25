موانئ البحر الاحمر تتداول 1556 طن بضائع عامة ومتنوعة و217 شاحنة



تداولت مواني البحر الاحمر 1556 طن بضائع عامة ومتنوعة و217 شاحنة و459 سيارة.

شملت حركة الصادرات 439 طن بضائع عامة و190 شاحنة و32 سيارة ملاكي.

وشملت حركة الواردات1117 طن بضائع عامة و27 شاحنة و427 سيارة ويتواجد 10 سفن علي ارصفة الموانئ.

حيث استقبلت ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 67 شاحنة و21سيارة ملاكي وتم مغادرة السفينة امل بحمولة 100 شاحنة و7 سيارة ملاكي وسفينة الا بحاث VENTURER متجهة إلى جيبوتي.

استقبل ميناء نويبع السفينة عمان ومغادرة السفينة وعمان.

حيث تم استقبال 27 شاحنة بحمولة 275 طن و1سيارة ملاكي وتصدير 23 شاحنة بحمولة 439 طن و4 سيارة ملاكي.

استقبلت ميناء السويس السفينة بنياس 3 بحمولة 426 سيارة بوزن 842 طن.