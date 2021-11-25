تداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

قال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، إن الميناء تداول خلال ال 24 ساعة الماضية 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23 ألفا و341 طنا، تشمل 14 ألفا و350 طن رمل، و5 آلاف و500 طن يوريا، و754 طن نترات، و1900 طن فوسفات، و837 طن حديد.

وقال المركز إن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 42 ألفا و334 طنا، تشمل 15 ألفا و299 طن قمح، و195 طن مواسير، و1772 طن حديد، و4 آلاف و768 طن خردة، و16 ألف طن ذرة، و4 آلاف و300 طن سكر.

وأضاف أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 515 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكة، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن ولبنان وقطر وهولندا وأمريكا والبرازيل وإسبانيا وكلومبيا وسنغافورة وألمانيا ومالديف وإيطاليا ومالطا وهونج كونج، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 91 حاوية "مكافئة"، وعدد الحاويات الترانزيت 902 حاوية "مكافئة".

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 118 ألفا و341 طنا، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 97 ألفا و78 طنا.

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1309 أطنان قمح متجها إلى صوامع شبرا، وقطار مكون من 25 عربة بعد أن أفرغ 25 حاوية 40 قدما قادما من الإسكندرية، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 5 آلاف و554 شاحنة.