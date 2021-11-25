الولايات المتحدة تدرج 10 شركات صينية على القائمة السوداء

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قررت حكومة الولايات المتحدة  إدراج 10 شركات صينية على قائمتها السوداء للتجارة، حسب أوردت شبكة سي.ان.بي.سي الأمريكية.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن تلك الخطوة تأتي بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية.

يأتي أحدث إجراء أمريكي بحق شركات صينية وسط توتر متزايد بين بكين وواشنطن في المسائل التجارية المختلفة.

بدورها، قالت السفارة الصينية في واشنطن إن الولايات المتحدة “تستخدم مفهوم الأمن القومي الجامع وتسيء استغلال سلطة الدولة لقمع وتقييد الشركات الصينية بكل السبل الممكنة”.

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