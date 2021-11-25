ملخص مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري الممتاز

تبحث الجماهير عن ملخص مباراة النادي الأهلي وسموحة في الدوري المصري، استطاع المارد الاحمر بضرب فريق سموح برباعية مقابل هدف وحيد لحفظ ماء الوجه ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2021/2022.

ملخص مباراة الأهلي وسموحة



ملخص مباراة النادي الأهلي ضد سموحة اليوم، يستعد النادي الأهلي لخوض المباراة السادسة له في بطولة الدوري المصري 2021/2022 حيث من المقرر أن تقام المباراة اليوم الخميس الموافق 25 / 11 / 2021 في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والساعة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب استاد الأهلي We السلام، ويتم عرض المباراة اليوم عبر شاشة قنوات اون تايم سبورتس التي تقوم بنقل جميع مباريات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم ليتم عرض المباراة على قناة On Time Sports HD بتعليق المعلق الرياضي مؤمن حسن.

ملخص مباراة النادي الأهلي ضد سموحة اليوم، ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو في المركز الأول من جدول ترتيب الدوري المصري بعدما حقق الفوز في الخميس مباريات التي خاضها الفريق حتى الآن برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة، أما عن نادي سموحة فيدخل المباراة وهو في المركز الحادي عشر 11 من ترتيب الدوري بعدما خاض 4 مباريات حتى الآن برصيد 6 نقاط وله مباراة مؤجلة.

في ضوء استمرار مواجهات الدوري المصري تنطلق اليوم مباراة الاهلي وسموحة في الدوري المصري الممتاز وتعقد المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وننقل لكم من خلال هذا الموضوع البث المباشر للمباراة دون تقطيع ويتم تشغيل البث مع بداية المباراة.

في انتظار وقت بدء مباراة الاهلي وسموحة لعرض البث المباشر لقناة اون تايم سبورت من خلالنا، ونعرض ملخص مباراة النادي الأهلي ضد سموحة اليوم للمباراة مع بداية اللقاء مباشرة، تابعونا.

باقي من الزمن اقل من ساعة وتبدأ مباراة الاهلي وسموحة في الدوري المصري الممتاز وننقل لكم البث المباشر للمباراة حصرياُ ودون تقطيع أو تشويش.

انتهت مباراة النادي الأهلي ضد نادي سموحة في الجولة السادسة منذ دقائق قليلة واستطاع النادي الأهلي تحقيق فوز ثقيل على نادي سموحة بنتيجة قوية جدًا حيث حقق فوز بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف ليحقق النادي الأهلي العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من 6 مباريات ليحلق منفردًا في صدارة جدول الترتيب.