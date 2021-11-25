العراق يحذر من انهيار أسعار النفط

قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، خلال تصريحات صحفية اليوم الخميس بأن هناك تقارير متباينة حول أسعار النفط وزيادة العرض والطلب وارتفاع الأسعار، وهذه التقارير تصدر من جهات مختصة.

وأوضح جهدا بأن توقع أسعار النفط غير واضح بسبب حالة الارتباك التي تشهدها الأسواق حاليا، وبخاصة مع المخاوف حيال عودة تفشي فيروس كورونا مجددا وإعادة فرض قيود الإغلاق في بعض الدول الكبرى تزامنا مع ارتفاع وتيرة الإصابات.

وأشار المسؤول العراقي إلى أن تحالف أوبك+ يتعامل بحذر مع عمليات ضخ المزيد من الإمدادات النفطية بالأسواق، وبخاصة وأن ضخ الإمدادات بشكل تدريجي أثبت نجاحه في الفترة الماضية، ويريد التحالف أن يحافظ على هذا النجاح وعدم ضخ إمدادات نفطية بشكل قوي لأن ذلك قد يؤدي لانهيار أسعار النفط الخام.

وتجدر الإشارة إلى أن البيت الأبيض أعلن خلال بيان صحفي يوم الثلاثاء الماضي بأن الرئيس الأمريكي قرر الإفراج عن الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية بما يقدر بنحو 50 مليون برميل في غضون 3 شهور، للمساهمة في تهدئة أسعار النفط المرتفعة حاليا.