محمد موسى يطالب "الموسيقيين" بالتحقيق مع ويجز ومنعه من الغناء

توك شو
ويجز
ويجز
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طالب الإعلامي محمد موسى، نقيب المهن الموسيقية الفنان الكبير هاني شاكر، بضرورة فتح تحقيق عاجل وسريع مع مغنى الراب ويجز، بعد تطاوله على الجمهور لانتقادهم كلمات أغنية "كيفي كده"، التي كتبها وقدمها مع فريق ديسكو مصر.


وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أنت لسه معتمد بجداول النقابة يعني اسمك لسه بالقلم الرصاص، ثانيا: أنت موقع علي إقرار بنقابة الموسيقيين يلزمك بختيار جمل وكلمات يمكن إجازتها فنيًا واحترام الجمهور.


وتابع: "أنت خالفت كل اللي أنت وقعت عليه لأنك تهكمت علي الجمهور وسخرت منه وده وحده كفيل بتجميد عضويتك بالنقابة وتغريمك غرامة مالية حسب قانون ولوائح النقابة.


وناشد محمد موسى، أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين بإحالة ويجز للتحقيق فورًا بسبب مخالفته لقوانين ولوائح النقابة لتهكمه وسخريته من الجمهور.

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