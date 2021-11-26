بعد سخريته من الجمهور.. محمد موسى يفتح النار على ويجز: اسمك بالقلم الرصاص

هاجم الإعلامي محمد موسى، مغنى الراب ويجز، بسبب انتقاده بشكل سخر من هاجموا كلمات أغنية "كيفي كده"، التي كتبها وقدمها مع فريق ديسكو مصر.



وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، شيء طبيعي أن الجمهور يعترض أو يعجبه أي منتج فني لأنه هو المتلقي ولولا الجمهور ما أصبح المشاهير مشاهير.



وتابع، "دايما كنت بنبه علي نبذ الإسفاف أمام الجمهور وده بالظبط اللي للأسف شوفناه في رد الأخ اللي اسمه ويجز اللي مستحملش حد ينتقد كلمات البتاعه اللي بيقول عنها أغنيته دي بتاع النونه.. وطلع يتهكم علي الناس"، مضيفا:" أنت لسه معتمد بجداول النقابة يعني اسمك لسه بالقلم الرصاص".



وأتم قائلا: أنا قلت لكم ألف مرة الناس دي معندهاش ثقافة إزاي يكونوا مشاهير أو معروفين وإزاي يتعاملوا مع اللي هما فيه لأن بإختصار هما مش مصدقين نفسهم ولا اللي هما فيه وهي دي الكارثة فبالتالي بنشوف الأزمات اللي بيفتعلوها من وقت للتاني".