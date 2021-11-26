بسبب.. "اغدي النونة" محمد موسى يفقد أعصابه على ويجز: خليك استرتش

توك شو
ويجز
ويجز
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انفعل الإعلامي محمد موسى، خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، على مغنى الراب ويجز، بسبب انتقاده بشكل سخر على من هاجموا كلمات أغنية "كيفي كده"، التي كتبها وقدمها مع فريق ديسكو مصر".

 

وقال “موسى”: "خليك استرتش وتقبل آراء الجمهور في كلمات أغانيك اللي المفروض تكون بتهدف للارتقاء بذوق العام مش اغدي النونة.. أنت لسه معتمد بجداول النقابة يعني اسمك لسه بالقلم الرصاص، ثانيا: أنت موقع علي إقرار بنقابة الموسيقيين يلزمك بختيار جمل وكلمات يمكن إجازتها فنيًا واحترام الجمهور.

 

وتابع: شيء طبيعي أن الجمهور يعترض أو يعجبه أي منتج فني لأنه هو المتلقي ولولا الجمهور ما أصبح المشاهير مشاهير.

محمد موسى الإعلامي محمد موسى أغنية كيفي كده كيفي كده برنامج خط أحمر

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