محمد موسى: الجمهورية الجديدة يقودها رئيس بدرجة إنسان

توك شو
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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قال الإعلامي محمد موسى، إن الجمهورية الجديدة يقودها رئيس بدرجة إنسان، رئيس يعرف كيف يكون رب الأسرة ويشعر برعاياه ويخفف عن رعيته، وحال المواطنين بشكل عام.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، نحيا في جمهورية جديدة شعارها "تحيا مصر" بكل ما فيها من قيم ودعائم يرسيها الرئيس لحفظ كرامة المواطن المصري.

جاء ذلك على خلفية تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرية غرب أسوان المتضررة من السيول، وتحدث خلالها إلى شباب مبادرة حياة كريمة بأسوان، كما التقى بالمواطنين واستمع إليهم وطمأنهم قائلا: "اطمنوا مش هنسيبكم البلد عمرها ما هتتخلى عنكم وده دور البلد وده حقكم، كل قرى مصر مش بس غرب أسوان.

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