أحد متضرري السيول بأسوان يكشف ماذا طلب من الرئيس السيسي؟

كشف محمد عبد الماجد، أحد متضرري السيول بمحافظة أسوان، تفاصيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس إلى منزله، لافتا أنه دار حديث مطول بينه وبين الرئيس مطمئنا على صحة أسرته.



وأضاف “عبدالماجد” في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "فرحت بزيارة الرئيس على منزلي أول رئيس جمهورية يزور قريتي واطمئن على أسرتي وسألني عن احتياجاتي وشعرت إنه أخ وأب كبير وقالي هرجعلك بيتك أحسن من الأول".



تابع عبد الماجد: "زيارة الرئيس السيسي إلى النوبة حدث تاريخي لم يحدث من قبل على مدار التاريخ.. أسوان كلها في عيد.. الرئيس السيسي إنسان طيب جدا وسمع مطالبنا وقالي أنا حاسس بينا وبمشاكلكم.. والتقطت صورة تذكارية معه للاحتفاظ بها.. الرئيس هو خير لمصر.