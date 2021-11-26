محمد موسى: الدولة بدأت معركة تنظيف الوسط الفني ومش هتتراجع

أكد الإعلامي محمد موسى، أن الدولة بدأت حربها على من يحاول الإضرار بالمجتمع مثل مؤدي المهرجانات وصناع الأفلام التي تستهدف ضرب القيم والعادات والتقاليد.



وقال موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، بدأت معركة تنظيف الوسط الفني ومش هتتراجع، مضيفا: أنا في منتهي السعادة إن حملاتنا ضد الإسفاف في أغاني المهرجانات والإضرار بالمجتمع في أفلام العنف بتنجح نجاح ساحق وكل ده هدفه حماية المجتمع المصري من تغيير أخلاقياته وعاداته وتقاليده واللي يزعل يتفلق لأن دينا أوصانا بالتصدي للمنكر ودستورنا أوجب علينا التصدي لكل هذه النماذج".



وأتم: "هواصل حملتي كمان علي الأفلام التجارية اللي غيرت من سلوكيات ولادنا وسلوكيات المجتمع بشكل عام ووصلتنا نقلد اللي بيعملوه في عبده موتة وناصر الدسوقي وغيره".