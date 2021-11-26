محمد موسى: حكم "الإدارية العليا" ضد مؤدي المهرجانات صوب مسار الفن المصري

أشاد الإعلامي محمد موسى، بحيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن أغانى المهرجانات والحفلات التى تملؤها الإيحاءات الخارجة فى ألفاظها، لافتا أنها عزّزت من انتشار ظاهرة التحرش الجنسى، حتى وصل الأمر بتحرش طلاب المدارس بمعلماتهم، وهى ثمرة تشويه فكرى وأخلاقى ودينى.



وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن حيثيات الحكم التاريخي جاء ليصوب مسار الفن المصري، مهاجمًا تصريحات رجل الأعمال نجيب ساويرس الداعمه لمؤدي المهرجانات قائلا: سامع يابشمهندس أغاني المهرجانات حبايبك اللي أنت هتجيبهم في الجونة المحكمة بتقول عنهم أيه إنهم بيزرعوا بذرة تشويه فكري وأخلاقي وديني.. روح بقا اعترض يابشمهندس ساويرس علي حكم المحكمة واكتب لهم تويته من تويتاتك اللي بتحمل دعوات لتجريف الفن المصري والهوية الفنية المصرية ".



وأتم قائلا: "اسمع يابشمهندس ساويرس اللي المحكمة قالته في حكمها برئاسة المستشار الجليل المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة.. إن اغاني المهرجانات الساقطة تصريحا وتلميحا أفسدت الذوق العام وخرجت على التقاليد والقيم التي خصها الدستور بالرعاية وأوجب على الكافة مراعاتها والتصون لها".