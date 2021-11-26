محمد موسى يرد ضاحكا على تصريحات نجيب ساويرس ضد هاني شاكر: نكتة

شن الإعلامي محمد محمد موسى، هجوما حادا على رجل الأعمال نجيب ساويرس بسبب موقفه الداعم لمؤدي المهرجانات رغم خروجهم عن النص من حيث كلمات الأغاني التي تحتوى على إيحاءات خارجة وأصواتهم الشاذة"، بالإضافة إلى هجومه على الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بعد قرار منع 19 من مؤدي المهرجانات عن الغناء.



وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، وأنت بتصب غضبك علي المحترم أمير الغناء العربي هاني شاكر وتقوله أنت نقيب موسيقيين مالك ومال المغنيين... التويته النكتة فاكرها.. بححكم الدستور أول شخص مسئول عن حماية المجتمع من هؤلاء هو الخلوق هاني شاكر نقيب الموسيقيين.. موجها رسالة للفنان هاني شاكر: دوس ونضف الوسط الفني ومصر كلها في ضهرك مش أنا بس".



وأتم قائلا: هكمل حملتي مش علي أغاني المهرجانات فقط لكن تشمل الأفلام التجارية اللي غيرت من سلوكيات ولادنا وسلوكيات المجتمع بشكل عام ووصلتنا نقلد اللي بيعملوه في عبده موته وناصر الدسوقي وغيره وغيره".