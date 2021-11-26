برلماني سابق: الدولة تعمل بقوة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين

أشاد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب السابق، بطريق الكباش الرابط بين معبدَي الكرنك والأقصر في أقصى جنوبي البلاد، لافتا أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تستهدف الارتقاء بالإنسان المصري وتوفير الخدمات تطوير البنية التحتية.

وأضاف إسماعيل في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يستهدف رفعة وعلو شأن المواطن المصري وهذا ما لمسناه على أرض الواقع من خلال افتتاح العديد من المشروعات الكبرى من طرق وكباري ومصانع وبناء مدارس ومستشفيات ومحطات كهرباء وصرف صحي".

وتابع عضو مجلس النواب السابق: زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسر المتضررين من السيول في محافظة أسوان يؤكد على أن الرئيس قريب جدا من المواطنين ويعي جيدا تفاصيل ومشاكل وآلام الشعب المصري، مشيدا باللافتة الإنسانية للرئيس أثناء تقبيله جبين العديد من الأطفال والأهالي بمحافظة أسوان.