محمد موسى لـ هاني شاكر: دوس ونضف الوسط الفني ومصر كلها في ضهرك

وجه الإعلامي محمد موسى رسالة داعمه للفنان نقيب المهن الموسيقية، بعد الهجوم عليه عقب صدور قرار مجلس النقابة بمنع 19 من مؤدي المهرجانات عن الغناء.



وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، دوس ونضف الوسط الفني ومصر كلها في ضهرك مش أنا بس"، مضيفا: هكمل حملتي مش علي أغاني المهرجانات فقط لكن تشمل الأفلام التجارية اللي غيرت من سلوكيات ولادنا وسلوكيات المجتمع بشكل عام ووصلتنا نقلد اللي بيعملوه في عبده موته وناصر الدسوقي وغيره وغيره".



وأشاد الإعلامي محمد موسى، بحيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن أغانى المهرجانات والحفلات التى تملؤها الإيحاءات الخارجة فى ألفاظها، لافتا أنها عزّزت من انتشار ظاهرة التحرش الجنسى، حتى وصل الأمر بتحرش طلاب المدارس بمعلماتهم، وهى ثمرة تشويه فكرى وأخلاقى ودينى.