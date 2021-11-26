برلماني سابق: تصريحات نجيب ساويرس ضد هاني شاكر مثيرة للجدل

توك شو
هاني شاكر
هاني شاكر
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أشاد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب السابق، بحملة الإعلامي محمد موسى ضد مؤدي المهرجانات لمحاربة الإسفاف والارتقاء بالذوق العام للمجتمع.

 

وأضاف النائب محمد إسماعيل في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كان يجب على رجل الأعمال نجيب ساويرس وأحد أغنياء مصر التبرع لصندوق تحيا مصر ولمبادرة حياة كريمة، ويدعم الدولة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية".

 

وتابع عضو مجلس النواب السابق، تصريحات نجيب ساويرس ضد الفنان هان شاكر نقيب المهن الموسيقية ودعمه لمؤدي المهرجانات أمر مخزي وجانبه الصواب وكأنه يحتاج إلى شهره.. لافتا أن تعليمات الرئيس السيسي وتوجيهاته بإعادة بناء الإنسان المصري واضحة ويجب على جميع أجهزة الدولة والمجتمع التحرك في هذا الإطار لمواجهة كل ما يؤثر على الأجيال القادمة.

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