محمد موسى: "خط أحمر" أول برنامج يتصدى للمهرجانات منذ 2016

توك شو
محمد موسى
محمد موسى
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قال الإعلامي محمد موسى، إن برنامج "خط أحمر" كان البرنامج السباق للتصدي لظواهر المهرجانات والعنف ضد الأفلام، منذ عام 2016 وحتى الآن دون منافس.

 

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "البعض حاول يركب على حملتنا ويلاقي له مكان في السكة دي، لكن يبقى أن الجميع يعلم أننا لنا السبق دون أي منازع في التصدي لهذه الظواهر اللا أخلاقية، وأي حد فاكر أنه هينسب لنفسه انتصار مزيف في هذه الملفات يبقي واهم".


وفي سياق آخر، كان الفنان هاني شاكر قال إنهم ينتظروا نتيجة التحقيقات من نقابة المهن التمثيلية ضد الفنان محمد رمضان، وذلك بعد قيامه بجلسة تصوير "عارية" مع ملكة جمال هندية، وهو ما آثار جدلا واسعا خلال الفترة الماضية.

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