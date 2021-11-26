محمد موسى: سعيد بنجاح حملات "خط أحمر" ضد إسفاف المهرجانات

قال الإعلامي محمد موسى، إنه سعيد بالنجاح الساحق للحملات ضد الإسفاف في أغاني المهرجانات والعنف في الأفلام، وهو الأمر الذي يضر بالمجتمع وبالأجيال القادمة.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن تلك الحملات هدفها حماية المجتمع المصري من تغيير أخلاقياته وعاداته وتقاليده، و"اللي يزعل يتفلق لأن دينا أوصانا بالتصدي للمنكر ودستورنا أوجب علينا التصدي لكل هذه النماذج".



وتابع، أن الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، لن يصدر تصاريح بالغناء لمحمد رمضان إلا بعد التحقيق معه من قبل نقابة المهن التمثيلية التابع لها، ومنع التصريح له بإقامة الحفلات داخل مصر، وذلك بناء على التقارير المقدمة من لجنة العمل والمكلفة بالرصد والمتابعة، وبعد توقيع وكيل محمد رمضان على إقرار التزامه بنصوص وقوانين النقابة داخل مصر في حفلات سابقة قام بمخالفاتها بعد ذلك في الكثير من حفلاته.