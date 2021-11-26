محمد موسى عن منع محمد رمضان من الغناء: محدش عنده حصانة

قال الإعلامي محمد موسى، إن الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أصدر قرارا بعدم إصدار تصريح بالغناء للفنان محمد رمضان إلا بعد التحقيق معه من نقابة المهن التمثيلية التابع لها، ومنعه من إقامة الحفلات داخل مصر، وذلك بناء على التقارير المقدمة من لجنة العمل والمكلفة بالرصد والمتابعة، وبعد توقيع وكيل محمد رمضان على إقرار التزامه بنصوص وقوانين النقابة داخل مصر فى حفلات سابقه قام بمخالفتها بعد ذلك في الكثير من حفلاته، موضحا أنه لا حصانة لأحد.



وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إنه سعيد بالنجاح الساحق للحملات ضد الإسفاف في أغاني المهرجانات والعنف في الأفلام، وهو الأمر الذي يضر بالمجتمع وبالأجيال القادمة.



وأوضح أن تلك الحملات هدفها حماية المجتمع المصري من تغيير أخلاقياته وعاداته وتقاليده، و"اللي يزعل يتفلق لأن دينا أوصانا بالتصدي للمنكر ودستورنا أوجب علينا التصدي لكل هذه النماذج".