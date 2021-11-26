برلماني سابق يطالب نجيب ساويرس بالتبرع لـ حياة كريمة

طالب النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب السابق، رجل الأعمال نجيب ساويرس بالتبرع لصندوق تحيا مصر ولمبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أنه أحد أغنياء مصر ويجب عليه دعم الدولة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية".

وأضاف النائب محمد إسماعيل في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تصريحات نجيب ساويرس ضد الفنان هان شاكر نقيب المهن الموسيقية ودعمه لمؤدي المهرجانات أمر مخزي وجانبه الصواب وكأنه يحتاج إلى شهره.. لافتا أن تعليمات الرئيس السيسي وتوجيهاته بإعادة بناء الإنسان المصري واضحة ويجب على جميع أجهزة الدولة والمجتمع التحرك في هذا الإطار لمواجهة كل ما يؤثر على الأجيال القادمة.

وتابع عضو مجلس النواب السابق، هناك تردي وتراجع في مستوى الأخلاق خلال الفترة الماضية وشاهدنا العديد من الحوادث المؤسفة من قتل بسبب أفلام البلطجة وأغاني المهرجانات، مشيرا إلى أن الحرية الزائدة تتسبب في ضياع المجتمع، مضيفا: لن نسمح بتعرض المجتمع لردة لا أخلاقية، ويجب علينا الارتقاء بالمجتمع وبالأخلاق.