محمد موسى مشيدا باحتفال طريق الكباش: "عظيمة يا مصر.. حاجة تفرح"

أشاد الإعلامي محمد موسى باحتفالية إحياء طريق الكباش بالأقصر، والذي أقيم مساء اليوم الخميس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وعدد من الوزراء والمسؤولين داخل مصر وخارجها.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن الرئيس السيسي يؤسس لحضارة جديدة ويحيي الحضارة الفرعونية القديمة، بمثل هذه الفعاليات والأحداث، مثل ما حدث سابقا في متحف الحضارة، وكذلك المتحف المصري الكبير بالهرم، مضيفا "حاجة تفرح.. عظيمة يا مصر.. عظيمة يا مصر والله".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد حضر مساء اليوم الخميس، احتفالية إحياء طريق الكباش بالأقصر، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين.