محمد موسى: الرئيس السيسي يؤسس لحضارة جديدة ويحيي الحضارة الفرعونية القديمة

أشاد الإعلامي محمد موسى باحتفالية إحياء طريق الكباش بالأقصر، قائلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤسس حضارة جديدة ويحيي الحضارة الفرعونية القديمة.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، في تعليقه على الحفل الذي أقيم مساء اليوم الخميس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ما يحدث "حاجة تفرح وعظيمة يا مصر"، مثل ما حدث سابقا في متحف الحضارة، وكذلك المتحف المصري الكبير.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد حضر مساء اليوم الخميس، احتفالية إحياء طريق الكباش بالأقصر، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين.