أميرة عبيد توجه نصيحة للزوجات: "عشان يكون بيتك سعيد"

قالت الإعلامية أميرة عبيد، أن أجر المرأة الحقيقي نظير أداء واجباتها المنزلية تجاه زوجها وأولادها هو رضا زوجها عليها حينما يشعر أنها عامود المنزل، وهو أفضل بكثير من الأجر المادي.

وأضافت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، أن الزوجة بهذه الأفعال تكبر في نظر زوجها، و"يا كل ست قدمي الخير لأهل بيتك أجرك عند ربنا عظيم حبي لبيتك وأولادك كما تحبي لنفسك ساعتها بس هتكوني امرأة صالحة والمرأة الصالحة ميدخلش بيتها الفقر أبدا، ساعتها هتكون وش الخير والرزق وكل حاجة حلوة في حياة جوزك".

وتابعت: "ساعتها جوزك اللي شاركتي حياته في الحلوة والمرة وسندتيه هيخليكي ست الستات وملكة كمان، وهو بنفسه هيجبلك اللي تساعدك في شغل بيتك، وأصلك وتربيتك هما اللي هيحددوا مصيرك يا تكوني وصيفة خسيسة أو تكوني سلطانة نضيفة عفيفة بتتمنى خدمتها كل وصيفة".