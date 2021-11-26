أميرة عبيد للمذيعة "خرابة البيوت": أنتي مأجورة ومكشوفة وأفكارك الرخيصة هتتبخر

توك شو
أميرة عبيد
أميرة عبيد
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قالت الإعلامية أميرة عبيد، إن أعداء مصر هدفهم تدمير شبابنا بطرق مختلفة، منها المخدارت، ثم يقومون بشراء مذيعة مثل "خرابة البيوت" ويروجوا لها ولأعمالها لتفسد حياء وكرامة الفتيات.


وأضافت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، أن "خرابة البيوت" تحرض المرأة المصرية على الطلاق لتصل لتفكك الأسرة المخطط له، موضحة "قريبًا جدا هيتم كشف حقيقتها ومش هتقدر تغير المرأة المصرية".


وتابعت: "أنا واثقة جدا أن أفكارها حالة هتنتهي وتبقى الأصول المصرية مزروعة داخل كل بنت وست وأم مصرية، مجتمعنا المصري محروس من كل عدو ومن كل مأجور ضد بلدنا الحبيبة، وهقولك تاني أنتي مأجورة مكشوفة وليكي وقت معين هتتكشفي فيه، وكل أفكارك الرخيصة هتتبخر".

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