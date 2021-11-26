أميرة عبيد: مفاهيم المرأة تجاه الراجل تغيرت في الفترة الأخيرة

قالت الإعلامية أميرة عبيد، إنه في الفترة الأخيرة تغيرت الكثير من الأمور في المجتمع المصري، من ضمنها مفاهيم المرأة تجاه الرجل، حيث كان الزوجة مثالا للعطاء دون انتظار المقابل، مضيفة "زمان كانت الزوجة بحر من العطاء وكانت دايما بتدي كتير دون حساب ودون مقابل، بس النهاردة الوضع اتغير، هل الوضع اتغير للأفضل ولا العكس".

وتابعت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، "عندما تتقاضى الزوجة أجر مقابل خدمة جوزها وأولاها، هنا بقى من حق الزواج يتزوج بأخرى فورا، لأنها باختصار أصبحت امرأة مستهلكة وليس منتجة".

وتابعت، إذا كان الزواج بالنسبة للمرأة صفقة هنا تنتحر المودة والرحمة، وتصبح الزوجة وصيفة عند زوجها وأولادها، وحينها يكون من حق الزوج الزواج بأخرى لتشاركه الحياة.