أميرة عبيد تفتح النار على "خرابة البيوت": تقضي على تقدير المرأة للرجل الشرقي

توك شو
أميرة عبيد
أميرة عبيد
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هاجمت الإعلامية أميرة عبيد، المذيعة "خرابة البيوت"، مؤكدة أنها تسعى لتدمير الأسر المصرية وتفكيك البيوت، من خلال السعي لطلاق الزوجات وبث أفكار سامة في عقول الفتيات المصريات.


وقالت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، إن المذيعة "خرابة البيوت" تهدف لتفكك الأسرة المصرية وتغيير فكر الفتاة الشرقية والمعروف عنها الأدب والأخلاق، وتحويله إلى أفكار تهدم المجتمع وتقضي على تقدير المرأة للرجل الشرقي.


وأضافت: "أنتي مأجورة مكشوفة وليكي وقت معين هتتكشفي فيه، وكل أفكارك الرخيصة هتتبخر، ومش هيكون لها إثر عارفة ليه؟ عشان عادتنا وتقاليدنا وشرقيتنا أقوى بكتير منك ومن المخططات اللي بتشتركي أنتي واللي زيك فيها، وخدي بالك دي اسمها حملة عارفة يعني إيه حملة، يعني الخير هو اللي هيكسب في الآخر، العادل بيقول كده والحق بيقول كده وأنتي هتكوني عبرة لكل المأجورين كده".

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