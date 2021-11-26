أميرة عبيد: المذيعة خرابة البيوت عايز تقضي على استقرار الأسر المصرية

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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قالت الإعلامية أميرة عبيد، إن المذيعة "خرابة البيوت" تهدف لتفكك الأسرة المصرية وتغيير فكر الفتاة الشرقية والمعروف عنها الأدب والأخلاق والعفة، وتحويله إلى أفكار تهدم المجتمع وتقضي على تقدير المرأة للرجل الشرقي.


وأضافت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما"، على قناة الحدث اليوم، أن المذيعة خرابة البيوت حولها علامات استفهام كثيرة جدًا، وأهم سؤال في هذا الشأن هو من يوجهها لتدمير وتفكيك الأسرة المصرية، وهل هي إنسانة طبيعيه ليكون فكرها بهذا الشكل.


وتابعت، "دي وحدة مأجورة عايزة تقضي على استقرار الأسري اللي هي أهم وأقوي حاجة في المجتمع المصري.. الأسرة هي الأساس ثم أي شيء آخر".

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