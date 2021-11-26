هل يحق للزوجة الحصول على أجر مقابل خدمة زوجها؟ داعية يرد

قال الداعية الإسلامي الشيخ طارق نصر، إنه لا يجوز للمرأة أن تتقاضى أجر مقابل خدمة أبنائها وزوجها، مشيرا إلى أن الزوجة هي صاحبة البيت وليست موظفة أو خادمة والرجل يسكن إليها، فقال تعالي: " ولا تخرجوهن من بيوتهن"، وقال تعالى: " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها".

وأضاف الشيخ طارق نصر خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" التي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، الرجل مطالب بالإنفاق على زوجته وأسرته وتحقيق وتلبية رغبات البيت من حيث توفير المال لشراء المأكل والمشرب والملبس، والزوجة عليها أن تقوم برعيته، فقال تعالي: " وعليهن مثل الذي عليهن بالمعروف".

وتابع الداعية الإسلامي، الإسلام حدد الأدوار بين الرجل والمرأة لتنظيم الحياة الأسرية من أجل استقرار الأسرة وبناء مجتمع صالح ونافع للغير، لافتا أن الزوج ليس مجبر على إعطاء زوجته أجر مقابل خدمته ولكن يمكن أن يقدم لها هدية أو فسحة أو كلمة طيبة كل هذه الأمور تعي أن الرجل يقدر ويحترم المرأة.