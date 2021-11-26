داعية إسلامي: الحياة الزوجية قائمة على الفضل وليس الحقوق (فيديو)

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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قال الشيخ سيد زايد، الداعية الإسلامي، إن الحياة الزوجية ليست قائمة على الحقوق، وإنما على الفضل، والقرآن الكريم أعطى للمرأة في بداية الزواج المهر أو النحلة أو الصدقة، فلا يصح أن نشبهها بالشغالة أو الخادمة.

 

وأضاف زايد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن الزوجة هي صاحبة المبدأ والبيت والكرامة، والمرأة لم تكرمها شريعة من الشرائع كما أكرمتها الشريعة الإسلامية، ولم ينصفها إنسان كما أنصفها الرسول محمد صلى الله عليهم وسلم.

 

وتابع، أنه عند الإمام أحمد، المرأة لها الحق وجوبا واجب على الزوج أن يعطيها أجرها في مسألة من أدق المسائل في الحياة الزوجية والأسرية، وهي إرضاع الأم لأولادها، ومن الفطرة أنها ترضع أبنائها، ومع ذلك واجب على الزوج في حالة القدرة أنا يعطيها أجرها.

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