داعية: للمرأة أن تتقاضى أجرا من الزوج مقابل تربية أبنائها في هذه الحالة

قال الداعية الإسلامي الشيخ طارق نصر، إن الإسلام جاء ليحدد الأدوار بين الرجل والمرأة لتنظيم الحياة الأسرية من أجل استقرار الأسرة وبناء مجتمع صالح ونافع للغير، لافتا أن الزوج ليس مجبر على إعطاء زوجته أجر مقابل خدمته ولكن يمكن أن يقدم لها هدية أو فسحة أو كلمة طيبة كل هذه الأمور تعي أن الرجل يقدر ويحترم المرأة.

وأضاف الشيخ طارق نصر خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" التي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، من حق المرأة أن تأخذ أجر من الزوج مقابل تربية أبنائه في حال طلاقها، فقال تعالى: " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن".

وتابع الداعية الإسلامي، الرجل مطالب بالإنفاق على زوجته وأسرته وتحقيق وتلبية رغبات البيت من حيث توفير المال لشراء المأكل والمشرب والملبس، والزوجة عليها أن تقوم برعيته، فقال تعالي: " وعليهن مثل الذي عليهن بالمعروف".