داعية: على المرأة أن تتصدق على زوجها وأولادها.. فيديو

ل الداعية الإسلامي الشيخ طارق نصر، يجب على الزوج أن يعطي زوجته حق رضاعة أطفاله حال انفصالهما، فقال تعالى: " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن"، لافتا أن الزوجة في سيدة البيت وليست موظفة أو خادمة والرجل يسكن إليها.

وأضاف الشيخ طارق نصر خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" التي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، إذا كان لديها مال وزجها متعسر ماليا أو عمله لا يكفى لتلبية احتياجات البيت عليها أن تتصدق من مالها للإنفاق على أولادها وزوجها".

تابع، الإسلام جاء ليحدد الأدوار بين الرجل والمرأة لتنظيم الحياة الأسرية من أجل استقرار الأسرة وبناء مجتمع صالح ونافع للغير، لافتا أن الزوج ليس مجبر على إعطاء زوجته أجر مقابل خدمته ولكن يمكن أن يقدم لها هدية أو فسحة أو كلمة طيبة كل هذه الأمور تعي أن الرجل يقدر ويحترم المرأة.