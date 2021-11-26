ضحية التحرش على يد والدها: كنا بناكل من الزبالة

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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قالت الفتاة ضحية التحرش على يد والدها، إنها وشقيقتها كانتا تأكلان من "الزبالة" لأن والدهما كان يمنع عنهما الطعام طول اليوم، ثم يعطيهما رغيفا واحدا وقطعة "طعمية" واحدة.


وأضافت الفتاة خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، إن زوجة أبيهما كانت تمنع عنهما الأكل وتلقيه في القمامة حتى لا تحصل هي وشقيقتها عليه، مؤكدة أنها وشقيقتها ذهبتا لوالدهما بعد وفاة والدتهما ثم جدتهما لأمهما والتي كانت تقيمان معها.


وتابعت، أن والدها انفصل عن والدتها من فترة طويلة، وكانا يعيشان عند جدتهما، ويرسل لهما والدهما 300 جنيه شهريا فقط، موضحة "أن المبلغ كان ضيئلا جدا، ويتم صرفه في نفس اليوم".

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