ضحية التحرش على يد والدها: كان بيربطنا في الحمام ويخرج مع مراته

عرضت الإعلامية أميرة عبيد، حالة مأساوية شقيقتين تدعيان نسمة وشيرين عصام، وهما فتاتين قام والدهما باحتجازهما لفترة طويلة وعذبهما وتحرش بهما أيضا، كما منعهم من استكمال الدراسة.



وقالت نسمة عصام خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، إنها وشقيقتها ذهبتا لوالدهما بعد وفاة والدتهما ثم جدتهما لأمهما والتي كانت تقيمان معها، موضحة أن والدهما رفع دعوى قضائية لضمهما له، وقام بتعذيبهما بطرق عدة.



وتابعت إن والدهما كان يمنع عنهما الأكل طوال مدة إقامتهما معه، وكان يعطيها "رغيف واحد وقطعة طعمية واحدة"، وكان يربطهما في الحمام، و"يعيش حياته هو وزوجته وابنهما".