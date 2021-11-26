أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 26-11-2021 فى سوق العبور

استقرت أسعار الخضراوات خلال تعاملات اليوم الجمعة في سوق العبور، وجاءت اسعار الخضراوات اليوم في الأسواق على النحو التالي:

أسعار الخضروات اليوم

الطماطم بين 2.5 و5.5 جنيه.

البطاطس 4.5 و6.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 3 و5.5 جنيه.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 جنيه و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.