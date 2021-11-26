هايدي موسى تتصدر تريند جوجل عقب مشاركتها في احتفالية الكباش

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هايدي موسى
هايدي موسى
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تصدرت الفنانة هايدي موسى اليوم الجمعة الموافق 26 من نوفمبر 2021، تريند محرك البحث الأشهر جوجل، عقب ظهورها ومشاركتها في احتفالية افتتاح طريق الكباش.

 

هايدي موسى

 

واعتلت هايدي موسى صدارة مواقع التواصل الاجتماعي الختلفة بعدما زاد البحث عليها من قبل روا تلك المواقع، وعلى رأسها "تويتر" حيث تصدر وسم "هايدي موسى".

 

مشاركة هايدي موسى

 

وشاركت هايدي موسى في حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر الذي أيم يوم أمس الخميس، ولاقى نجاحا كبيرا، حيث قامت بتغطيته كبرى وسائل الإعلام العالمية.

 

ظهور هايدي موسى

 

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مشاركة الفنانة هايدي موسى وظهورها وإطلالتها المميزة، لتنهمر عليها التعليقات الإيجابية بعدما نالت إعجاب محبيها وجمهورها.

 

هايدي موسى وحفل الافتتاح

 

وأقيم حفل افتتاح طريق الكباش  بعد ترميمه وسط اهتمام عالمي واسع، ومشاركة هايدي موسى في الأقصر يوم أمس وحضرهالرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة.

 

سعادة هايدي موسى

 

ومن جانبها قالت النجمة هايدي موسى إنها فخورة لمشاركتها في حفل افتتاح طريق الكباش، معربة عن سعادتها وفخرها الشيد بهذا الحدث الكبير الذي نال اهتمام وسائل الإعلام العالمية.

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