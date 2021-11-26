وزير الرياضة يطلق فعاليات ماراثون دراجات بمحور شينزو آبي (صور)

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الجمعة، فعاليات ماراثون دراجات نفذته الوزارة بالتعاون مع الجمعية المصریة لأعضاء الكلیة الملكیة لطب الأطفال بمشاركة ٥٠٠ من النشء والشباب.

أقيم الماراثون بمحور شينزو أبي بمدينة نصر ضمن فعاليات "الیوم العالمي للطفل المبتسر " التي تنفذها الجمعية المصریة لأعضاء الكلیة الملكیة لطب الأطفال تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس للجمهورية، وذلك لرفع الوعي المجتمعي بقضیة الأطفال المبتسرین، وفي إطار مبادرة "الألف الذھبیة لتنمیة الأسرة المصریة".

انطلق الماراثون من المسار الآمن للدراجات والذي تم تخصيصه بشكل ثابت كل يوم جمعة لمدة ٤ ساعات ويبلغ طوله ٦ كم بدايةً من تقاطع محور شينزو آبي مع محور الشهيد خلف المنطقة الاستثمارية الحرة حتي تقاطع المحور مع كوبري مصطفي النحاس.

أكد الدكتور أشرف صبحي الاهتمام بنشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع انطلاقًا من رؤية الوزراة، وذلك من خلال إقامة العديد من الماراثونات الرياضية على مستوى الجمهورية، وكذا الاهتمام بنشر ثقافة ركوب الدراجات الهوائية كوسيلة انتقال رياضية صديقة للبيئة.

أشاد الوزير بالفعاليات المتنوعة لأعضاء الكلیة الملكیة لطب الأطفال التي تسلط الضوء على التوعية بقضية الأطفال المبتسرين، مشيرًا إلى تعاون الوزارة مع مختلف الجهات المعنية من أجل خدمة النشء والشباب والعمل على تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم من خلال المشروعات والبرامج والأنشطة المتنوعة.

الماراثون

الماراثون

الماراثون

الماراثون

الماراثون

الماراثون